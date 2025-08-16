Стало известно о возможном участии Эрдогана в саммите ШОС

Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите ШОС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа. Об этом проинформировал турецкий дипломатический источник, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Он станет крупнейшим в истории ШОС.

«С большой долей вероятности, примет», — ответил собеседник агентства на вопрос об участии Эрдогана.

В августе прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет делать выбор между Европейским союзом и Шанхайской организацией сотрудничества — в таком случае она станет сильной и уважаемой.

До этого Эрдоган заявлял, что его страна должна стать полноправным членом ШОС. Он отметил, что попросил поддержки у всех постоянных членов объединения по этому вопросу.

