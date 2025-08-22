Интернет и СМИ
Кудрявцева рассказала об отношениях с мужем после обвинений в алкоголизме

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что нормально общается с мужем
Российская телеведущая Лера Кудрявцева, обвинившая мужа, хоккеиста Игоря Макарова, в алкоголизме, рассказала об отношениях с ним. Ее слова передает издание StarHit.

«Мы нормально общаемся. Во всем разберемся сами. Все нормально», — ответила Кудрявцева на вопрос о том, как складываются ее отношения с супругом.

В июле Кудрявцева в Telegram-канале пожаловалась, что устала спасать мужа от алкоголизма. «Я делала все, что могла. Спасала — лечила. (...) Рехабы, кодировки, врачи, клиники», — написала она. После этого Макаров в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) призвал жену успокоиться и молчать. Позднее свекровь телеведущей, комментируя отношения пары, заявила, что разводиться они не планируют.

В январе 2024 года Кудрявцева объявила о расставании с мужем из-за его проблем с алкоголем. Через некоторое время ее супруг сообщил, что они не собираются разводиться.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. Супруги воспитывают дочь.

