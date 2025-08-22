Интернет и СМИ
Лебедев отреагировал на запрет распространять песни «Ленинграда» нецензурной пословицей

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение российского суда запретить распространение пяти песен популярной группы «Ленинград» среди несовершеннолетних. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что этот запрет положительно скажется на популярности музыкального коллектива.

«Нас ***, а мы крепчаем. Нет ничего лучше для художественного произведения, чем легкий небольшой запретец», — описал произошедшее блогер нецензурной пословицей.

По мнению дизайнера, лидер группы Сергей Шнуров только выиграет из-за такого положения дел. Лебедев объяснил, что теперь музыкант может исполнять запрещенные песни на частных мероприятиях за дополнительную плату. Кроме того, поиронизировал блогер, благодаря запрету музыкальные композиции «Ленинграда» приобрели особенную ценность.

Ранее Шнуров прокомментировал решение суда запретить распространять песни группы среди тех, кому нет 18 лет. Музыкант заявил, что полностью его поддерживает, так как произведения «Ленинграда» не должны слушать несовершеннолетние.

14 августа суд Санкт-Петербурга запретил распространять пять песен группы «Ленинград». Их тексты признали опасными для тех, кто не достиг совершеннолетия.

