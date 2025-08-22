Бывший СССР
Лукашенко назвал выгоды от наличия политзаключенных для уехавшей оппозиции

Лукашенко: Уехавшей оппозиции выгодно наличие политзаключенных в Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Уехавшей из Белоруссии оппозиции выгодно наличие политзаключенных в стране, так как они используют их как повод давить на президента республики Александра Лукашенко. Об этом заявил сам глава государства, его слова приводит БелТА.

«Наши беглые [оппозиционеры] к этому не имеют никакого отношения. Наоборот, они говорят, чтобы были эти "политзаключенные". Если нет "политзаключенных" — нет причин на "диктатора" давить. Это их позиция, их политика», — сказал он.

Белорусский лидер также заявил, что президенту России Владимиру Путину предлагали ударить ракетным комплексом «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского. При этом, по его словам, российский лидер отказался от такой идеи.

Ранее Лукашенко заявил, что освобождение Сергея Тихановского было его личным решением. Он подчеркнул, что до этого слышал, как супруга оппозиционера Светлана «плачется» и «хочет соединиться» с мужем.

