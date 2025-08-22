Бывший СССР
Лукашенко рассказал о будущем отношений Белоруссии с США

Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии построить отношения с США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Минск стремится построить отношения с США и развивать их. О будущем двухсторонних связей рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены», — заявил он. Лукашенко добавил, что Минск уже сделал ряд шагов навстречу США и ожидает того же от Вашингтона.

Лукашенко также заявил, что президент США Дональд Трамп отлично справился с ролью посредника в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Комментируя итоги переговоров на Аляске, Лукашенко подчеркнул, что Трамп не проиграл по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, так как встреча не включала обе стороны конфликта и конкретных договоренностей на ней быть не могло.

