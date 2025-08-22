Спорт
19:52, 22 августа 2025Спорт

Медведев попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов года

Даниил Медведев попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John E. Sokolowski / Reuters

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира за прошедший год. Он доступен на сайте издания.

Лидером списка стал испанец Карлос Алькарас с доходом в 48,3 миллиона долларов, закрепивший свои позиции благодаря успехам на корте и спонсорским контрактам. Второе место занял итальянец Янник Синнер с доходом в 47,3 миллиона долларов, а третью строчку получила американская теннисистка Коко Гауфф, заработавшая 37,2 миллиона долларов.

Российский теннисист Даниил Медведев также попал в список и расположился на десятом месте рейтинга. Его доход составляет 14,3 миллиона долларов.

Медведев стал победителем Открытого чемпионата США 2021 года, обыграв в финале Новака Джоковича, и первым российским игроком, возглавившим мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2022 году. Всего он завоевал 20 титулов ATP.

    Все новости