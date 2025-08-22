Миллионерша подала в суд на бывшего из-за его многолетних измен

Основательница Net-a-Porter Натали Массене подала в суд на бывшего возлюбленного, владельца бренда Frame Эрика Торстенссона, из-за его сексуальной зависимости. Подробности скандала публикует Daily Mail.

Бизнесвумен обвинила экс-партнера в многочисленных изменах, а также наркотической, алкогольной и сексуальной зависимостях. В судебных документах предпринимательница указала, что чувствует себя разбито после того, как узнала о предательствах со стороны Торстенссона, с которым ее связывали многолетние отношения.

В частности, миллионерша обнаружила переписки мужчины с проститутками и дилерами, а также терпела его частые запои. Кроме того, женщина нашла у возлюбленного мазь, которую он якобы купил из-за аллергической крапивницы, но на самом деле препарат используется для лечения герпеса. К тому же Торстенссон не возвращал крупные суммы денег, которые Массене тратила на его нужды.

По мнению адвокатов, Торстенссон состоял в отношениях с создательницей Net-a-Porter, чтобы улучшить свое социальное и финансовое положение. Всего Массене потратила на поддержание роскошного образа жизни возлюбленного около 97 миллионов долларов. При этом сам модельер активно использовал связи успешной партнерши для продвижения собственных бизнесов.

