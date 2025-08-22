Морские порты Мариуполя и Бердянска открыли для захода иностранных судов

Порты Мариуполя и Бердянска сделали открытыми для захода иностранных судов

Морские порты Мариуполя и Бердянска, которые находятся в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, открыли для захода иностранных судов. Такое распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в перечень морских портов страны, которые открыты для захода кораблей, принадлежащих другим странам. Его дополнили двумя новыми портами.

Список таких портов был создан в сентябре 2014 года, тогда в него включили порты, расположенные на полуострове Крым.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял о планах сделать Мариуполь крупным транспортным хабом с морским портом и аэропортом.