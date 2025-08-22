Мощное землетрясение произошло в российском регионе

РАН: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке

На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 22 августа, в 9:37 по местному времени (0:37 мск). Их магнитуда достигала 5,3 — это сейсмологи считают мощным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 96 километрах от города Северо-Курильска с населением почти 2500 человек — там ощутили подземные толчки мощностью 3-4 балла. О глубине очага землетрясения информация не уточнялась, как и о пострадавших и разрушениях.

Ранее мощное землетрясение произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Магнитуда подземных толчков достигала 7,5. Эпицентр землетрясения располагался в 706 километрах северо-западнее города Толуин. Очаг залегал на глубине 10,8 километра. Метеорологическая служба США предупредила об угрозе возникновения цунами.