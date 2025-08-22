Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:05, 22 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Московском регионе до утра субботы ожидается гроза
Мария Черкасова

Фото: Арина Скворцова / РИА Новости

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе из-за грозы до утра субботы, 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

Ранее сообщалось, что предупреждение о непогоде в регионе будет действовать до девяти часов вечера пятницы, 22 августа. Синоптики предупреждали жителей столицы о дождях, местами сильных.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что в конце августа в столице температура воздуха может опускаться до отметок ниже нормы. Отклонение от климатической нормы составит примерно от 3 до 6 градусов в отдельные дни. Тем не менее не исключено, что 30 и 31 августа температура может вновь подняться до плюс 20 градусов и выше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политолога Маркова признали иноагентом. Он поддержал президента Азербайджана после резонансных заявлений политика в адрес Москвы

    Беспричинная острая боль в ноге оказалась признаком серьезного заболевания

    Пожилая россиянка заплатила жизнью за ремонт дачи

    Словакия поблагодарила Трампа за осуждение атаки ВСУ по «Дружбе»

    В США рассказали о необычном равновесии рынка труда

    Появилось видео боя добровольцев с автоматами против дрона ВСУ в российском регионе

    В США спрогнозировали удар Украины по России тысячами дальнобойных «Фламинго»

    Миллионер обвинил бывшую жену в измене и женился на 61-летней ровеснице

    Кортни Кардашьян показала фото с секс-игрушкой

    Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в военных действиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости