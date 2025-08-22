Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр: В Московском регионе до утра субботы ожидается гроза

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе из-за грозы до утра субботы, 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

«Желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду.

Ранее сообщалось, что предупреждение о непогоде в регионе будет действовать до девяти часов вечера пятницы, 22 августа. Синоптики предупреждали жителей столицы о дождях, местами сильных.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что в конце августа в столице температура воздуха может опускаться до отметок ниже нормы. Отклонение от климатической нормы составит примерно от 3 до 6 градусов в отдельные дни. Тем не менее не исключено, что 30 и 31 августа температура может вновь подняться до плюс 20 градусов и выше.

