На Украине мужчину осудили на 10 лет за раздачу гуманитарной помощи от РФ

Суд на Украине приговорил к 10 годам тюремного заключения за раздачу гуманитарной помощи от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из списка политзаключенных, подготовленного международным «Клубом народного единства».

Также суд постановил конфисковать у Мируты имущество. Отмечается, что в начале российской специальной военной операции (СВО) оказывал помощь матери, которая тогда выполняла обязанности заместителя сельского старосты в одном из районов Киевской области. В то же время он раздавал гуманитарную помощь, за это на Украине его обвинили в коллаборационизме. В результате его обвинили в коллаборационизме.

Ранее суд в Сумской области осудил на семь лет дезертира из Вооруженных сил Украины (ВСУ), угнавшего при побеге БТР. Отмечается, что мужчина воспользовался бронемашиной под предлогом ее заправки. Он проехал несколько сотен километров, а потом покинул транспорт, чтобы заночевать.

