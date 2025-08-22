Бывший СССР
На Украине мужчине дали срок за раздачу гуманитарной помощи от России

На Украине мужчину осудили на 10 лет за раздачу гуманитарной помощи от РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hedi Benyounes / Unsplash

Суд на Украине приговорил к 10 годам тюремного заключения за раздачу гуманитарной помощи от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из списка политзаключенных, подготовленного международным «Клубом народного единства».

Также суд постановил конфисковать у Мируты имущество. Отмечается, что в начале российской специальной военной операции (СВО) оказывал помощь матери, которая тогда выполняла обязанности заместителя сельского старосты в одном из районов Киевской области. В то же время он раздавал гуманитарную помощь, за это на Украине его обвинили в коллаборационизме. В результате его обвинили в коллаборационизме.

Ранее суд в Сумской области осудил на семь лет дезертира из Вооруженных сил Украины (ВСУ), угнавшего при побеге БТР. Отмечается, что мужчина воспользовался бронемашиной под предлогом ее заправки. Он проехал несколько сотен километров, а потом покинул транспорт, чтобы заночевать.

