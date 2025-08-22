Бывший СССР
На Украине за сутки не смогли потушить пожар после комбинированного удара

ГСЧС Украины: В Мукачево больше суток тушат пожар на заводе после удара
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В городе Мукачево Закарпатской области Украины спасатели больше суток тушат пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Telegram.

«Закарпатье: по состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево (...). К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации возгорания также привлекли два пожарных поезда.

Утром 21 августа Мукачевский горсовет сообщил, что на одном из промпредприятий города после комбинированного удара ракет и дронов произошел пожар. Как сообщал украинский блогер Анатолий Шарий, под удар попал завод американской компании Flex Ltd, которая, в частности, производит комплектующие, использующиеся в создании дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

