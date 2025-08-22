Нацгвардию США в Вашингтоне вооружат

Bloomberg: Военные Национальной гвардии США в Вашингтоне начнут носить оружие

Военные Национальной гвардии США, дислоцированные в Вашингтоне, начнут носить табельное оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минобороны США.

«Военнослужащие Объединенной оперативной группы вскоре отправятся на задание с табельным оружием, соответствующим их миссии и подготовке», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими.

11 августа глава Белого дома объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности.