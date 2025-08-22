Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 22 августа 2025Мир

Нацгвардию США в Вашингтоне вооружат

Bloomberg: Военные Национальной гвардии США в Вашингтоне начнут носить оружие
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Военные Национальной гвардии США, дислоцированные в Вашингтоне, начнут носить табельное оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минобороны США.

«Военнослужащие Объединенной оперативной группы вскоре отправятся на задание с табельным оружием, соответствующим их миссии и подготовке», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал лично выйти патрулировать Вашингтон вместе с сотрудниками полиции и военнослужащими.

11 августа глава Белого дома объявил, что направит Нацгвардию США в Вашингтон из-за уличной преступности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политолога Маркова признали иноагентом. Он поддержал президента Азербайджана после резонансных заявлений политика в адрес Москвы

    Беспричинная острая боль в ноге оказалась признаком серьезного заболевания

    Пожилая россиянка заплатила жизнью за ремонт дачи

    Словакия поблагодарила Трампа за осуждение атаки ВСУ по «Дружбе»

    В США рассказали о необычном равновесии рынка труда

    Появилось видео боя добровольцев с автоматами против дрона ВСУ в российском регионе

    В США спрогнозировали удар Украины по России тысячами дальнобойных «Фламинго»

    Миллионер обвинил бывшую жену в измене и женился на 61-летней ровеснице

    Кортни Кардашьян показала фото с секс-игрушкой

    Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в военных действиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости