Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:30, 22 августа 2025Экономика

Назван новый глава совета директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово»

Совдир управляющей компании «Домодедово» возглавил руководитель Росавиации
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Председателем совета директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово» избрали руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Имя нового главы со ссылкой на пресс-службу ведомства назвал ТАСС.

Отмечается, что ключевыми целями нового совдира станут, в частности, финансовое оздоровление Домодедово и повышение эффективности его работы.

По данным «Интерфакса», пассажиропоток аэропорта «Домодедово» упал в первом полугодии на 10 процентов, до 6,6 миллиона человек, в то время как «Шереметьево» и «Внуково» нарастили показатель на 2 процента, до 20,4 и 7,6 миллиона путешественников соответственно.

В начале года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанным с аэропортом, а также к бывшему тогда владельцем холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану, установив, что группа компаний «Аэропорт Домодедово» попала под иностранный контроль проживающих за рубежом указанных лиц и их офшорных структур.

В июне подмосковный арбитраж конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства. Каменщику и Когану временно закрыт выезд из РФ. 22 августа стало известно, что они подали на соответствующие решения суда кассационные жалобы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политолога Маркова признали иноагентом. Он поддержал президента Азербайджана после резонансных заявлений политика в адрес Москвы

    В Крыму потушили природный пожар

    Россиянин попал под пять статей из-за уничтожения паспорта

    Назван новый глава совета директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово»

    В Госдуме словом из трех букв отреагировали на присвоение Маркову статуса иноагента

    В Москве дворец культуры заменят на бизнес-центр

    ЕС уличили в поддержке ударов Украины по «Дружбе»

    Россиян предупредили о необратимых последствиях употребления даже небольших доз алкоголя

    Серебренников представит свою новую премьеру в Европе

    Алеся Кафельникова вышла в свет оголяющем тело топе со стразами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости