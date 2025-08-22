Назван новый глава совета директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово»

Совдир управляющей компании «Домодедово» возглавил руководитель Росавиации

Председателем совета директоров управляющей компании аэропорта «Домодедово» избрали руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Имя нового главы со ссылкой на пресс-службу ведомства назвал ТАСС.

Отмечается, что ключевыми целями нового совдира станут, в частности, финансовое оздоровление Домодедово и повышение эффективности его работы.

По данным «Интерфакса», пассажиропоток аэропорта «Домодедово» упал в первом полугодии на 10 процентов, до 6,6 миллиона человек, в то время как «Шереметьево» и «Внуково» нарастили показатель на 2 процента, до 20,4 и 7,6 миллиона путешественников соответственно.

В начале года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанным с аэропортом, а также к бывшему тогда владельцем холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану, установив, что группа компаний «Аэропорт Домодедово» попала под иностранный контроль проживающих за рубежом указанных лиц и их офшорных структур.

В июне подмосковный арбитраж конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства. Каменщику и Когану временно закрыт выезд из РФ. 22 августа стало известно, что они подали на соответствующие решения суда кассационные жалобы.