09:12, 22 августа 2025Экономика

Белоруссия запретила вывоз яблок без разрешения

Власти Белоруссии ввели лицензирование вывоза яблок с 1 сентября на 6 месяцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правительство Белоруссии с 1 сентября вводит лицензирование вывоза яблок сроком на шесть месяцев для обеспечения внутреннего потребления в межсезонный период. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале кабинета министров.

На каждую партию нужно будет получать разовую лицензию от министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которое должно согласовать ее с облисполкомами и Минским горисполкомом.

Власти отмечают, что перед разрешением чиновники должны будут провести оценка свободных ресурсов яблок и потребностей республики на момент согласования лицензии.

В середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил рост цен на продукты питания в республике «шалостями правительства» и пригрозил чиновникам тем, что заставит их регулярно писать доклады по поводу «цены справедливости», то есть такой стоимости, чтобы она устраивала покупателей, продавцов и производителей.

В мае белорусские власти сняли запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля, лука репчатого, капусты белокочанной и яблок из недружественных стран, в первую очередь из Евросоюза.

