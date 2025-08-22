Новые власти Сирии собрались продолжить печатать деньги в России

Reuters: Сирия проведет деноминацию и напечатает новые деньги в России

Новые власти Сирии передумали отказываться от печати национальной валюты в России и собираются продолжить сотрудничество, узнало Reuters. В мае то же СМИ сообщало о готовности Дамаска начать печатать деньги в Германии или ОАЭ, но не в РФ.

Теперь же агентству стало известно, что стороны в прошлом месяце договорились о том, что купюры, как и прежде, будет печатать «Гознак», хотя номинал местных фунтов и изменится из-за деноминации.

Смена власти в Сирии произошла в конце 2024 года. В предшествующий период правления Башара Асада в стране развивалась инфляция, которая с приходом вооруженной оппозиции только усилилась. «Сирия выпустит новые банкноты, убрав из своей валюты два нуля, в попытке восстановить доверие... к сильно девальвированному фунту», — говорится в материале.

Ранее «Коммерсант» также поделился данными о том, что новые власти Сирии задумались о возвращении российской военной полиции в страну.