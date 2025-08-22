Наука и техника
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ШФДМС). Об этом сообщает ТАСС.

В базовой версии вместимость самолета — 281 пассажир, однако предусматривается как укороченная, так и удлиненная версия. Наиболее близким к разработке является Boeing 787-9 Dreamliner, однако он имеет преимущества по эксплуатационным расходам.

Самолет предназначен для перевозки пассажиров, багажа и дополнительной платной нагрузки. В документе указывается, что самолеты семейства могут выполнять перелеты дальностью 13 600 километров, 12 000 километров и 10 300 километров, в том числе над океанами и безориентирной местностью.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Рф развивает собственный гражданский авиапром с невиданной скоростью, по этому параметру она превосходит западных конкурентов.

