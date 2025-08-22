Обстрелявшему микроавтобус с российскими военными украинцу запросили срок

Прокурор запросил 25 лет бойцу ВСУ за обстрел «Газели» с российскими военными

Прокурор запросил 25 лет лишения свободы для бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Приходько, который участвовал в обстреле «Газели» с российскими военными. Об этом пишет РИА Новости.

Первые пять лет украинец должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, заявил гособвинитель. Также для Приходько запросили штраф в размере 700 тысяч рублей.

Незадолго до сдачи в плен Приходько обстрелял из противотанкового гранатомета «Газель» с военными Российской армии в Белгородской области. Никто от его действий не погиб.

Ранее Приходько заявил, что минометчики получали приказы обстреливать мирных жителей у себя в тылу.