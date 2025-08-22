Один штраф для водителей в России вырастет вдвое

С 1 сентября в России вдвое вырастет штраф за непропуск машин с мигалками

В России с 1 сентября вдвое вырастет штраф за непропуск автомобилей с проблесковыми маячками. Об этом напомнил почетный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский, его цитирует ТАСС.

Согласно действующим нормам, за непропуск автомобилей спецслужб могут выписать штраф в размере от 4,5 до 7,5 тысячи рублей либо лишить водительских прав на срок от трех месяцев до года. Если же водитель не пропустил машину с цветографической раскраской, штраф составит 500 рублей.

С 1 сентября же непропуск машин с включенными проблесковыми маячками и сиреной будет предусматривать денежное взыскание в размере от 7,5 до 10 тысячи рублей или лишение прав от 6 до 12 месяцев. Аналогичное наказание будет за отказ пропустить кортеж и машины, не имеющие нанесенные на наружные поверхности цветографические схемы, с одновременно включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Теперь не имеет значения, черная машина, белая, желтая. Если машина подает специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан ее пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться адвокат Леонид Ольшанский

С 1 сентября в России также вступят в силу новые ограничения по вождению. Осенью расширят действующий список болезней, запрещающих управлять транспортными средствами. Туда добавят общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, а также болезни глаз, а именно аномалии цветового зрения.