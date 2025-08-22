Спорт
12:17, 22 августа 2025Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сочла Романцева малообразованным человеком

Наталья Бестемьянова сочла Олега Романцева малообразованным человеком
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова раскритиковала бывшего тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева. Об этом сообщает Sport24.

Ранее специалист в интервью «МК» назвал футбол мужицкой игрой. «Если ты валяешься, корчишься, кричишь — иди в другой вид спорта, в фигурное катание», — заявил Романцев.

По мнению Бестемьяновой, такое высказывание мог допустить только малообразованный человек. «Сказала бы ему, что фигурное катание — высококоординационный и очень сложный вид спорта. Он требует как высокой мышечной координации, так и глубокого проникновения и очень высокой умственной деятельности», — заявила бывшая фигуристка.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призналась в нелюбви к футболу. «Наверное, потому что это летний вид спорта, а я больше была с зимними», — объяснила она.

    Все новости