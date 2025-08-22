Силовые структуры
Отцу устроившей стрельбу в российской гимназии отказались ужесточать приговор

Суд оставил в силе приговор отцу девочки, устроившей стрельбу в школе Брянска
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Володарский районный суд Брянска отказался ужесточать приговор Дмитрию Афанаскину — отцу девочки, устроившей стрельбу в местной гимназии 7 декабря 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Брянской области.

В апелляционной жалобе потерпевшие требовали для мужчины реального лишения свободы вместо исправительных работ сроком на год и восемь месяцев, а также взыскания компенсации морального вреда в полном объеме на сумму 2 миллиона 850 тысяч рублей.

Афанаскин настаивал на отсутствии в его действиях состава преступления, заявляя, что не допускал небрежного хранения оружия, и просил снизить размер взысканной с него компенсации в пользу потерпевших.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения наказания для мужчины.

В приговоре Афанаскин был признан виновным в том, что дочь-восьмиклассница воспользовалась его оружием, смогла пронести его в школу и открыла стрельбу по одноклассникам. Жертвами преступления стали двое учеников, в том числе она сама. Еще четверо получили ранения.

