02:33, 22 августа 2025

Парень попытался произвести впечатление на девушку в спортзале и опозорился

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Summer Paradive / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником 4gree4ble-Bre4dt1ee рассказал о том, как он опозорился, попытавшись произвести впечатление на девушку в спортзале. 22-летний парень уточнил, что они с незнакомкой ходят на тренировки в одно и то же время.

Увидев, что та поднимает штангу, автор решил сделать это же упражнение, но с куда большим весом, чем тот, к которому он привык. Перевес достиг примерно 30 килограммов, однако парень встал рядом с девушкой и рискнул попробовать поднять штангу.

«Я рванул штангу, тут же что-то потянул, потерял равновесие и издал самый первобытный вопль, какой только можно вообразить. В довершение всего, я очень громко пукнул и уронил штангу так сильно, что ко мне подбежала сотрудница спортзала, чтобы проверить, все ли у меня в порядке», — признался автор.

По его словам, девушка, на которую он хотел произвести впечатление, даже не рассмеялась, вместо этого лишь покачав головой.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неловкой ситуации, в которой оказался прямо посреди первого свидания с девушкой. По его словам, резкая боль в животе и кишечные газы разрушили начинающиеся отношения.

    Парень попытался произвести впечатление на девушку в спортзале и опозорился

