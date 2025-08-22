Перенесший срочную операцию на позвоночнике Чумаков опубликовал видео из больницы

Алексей Чумаков выступил через четыре дня после срочной операции на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков, который перенес срочную операцию на позвоночнике, опубликовал видео из больницы. Соответствующий ролик появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист поблагодарил всех, кто был рядом. «Спасибо каждому доктору, медсестре, нянечке и каждому, кто со мной в жизни, на сцене, в зрительном зале! Даст Бог, скоро снова смогу носить на руках своих девочек! Старшая терпеливо ждет, средняя терпеливо напоминает, младшая пока успешно отвлекается!» — написал он.

На одном из опубликованных видео также говорится, что исполнитель вышел на сцену спустя четыре дня после хирургического вмешательства.

Ранее Чумаков рассказал, что чуть не стал инвалидом. Певец поделился, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться.