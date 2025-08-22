Экономика
10:10, 22 августа 2025Экономика

Перспективы курса доллара к рублю оценили

Замглавы СДМ-Банка Лушин: Курс доллара к концу года составит 78-83 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В настоящее время весомых предпосылок для резкого ослабления рубля к доллару нет, курс американской валюты к концу этого года, скорее всего, останется в диапазоне 78-83 рублей. Такой прогноз дал заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин, его слова приводит ТАСС.

Одним из ключевых факторов, которые оказывают влияние на котировки российской валюты, продолжает оставаться динамика цен на нефть, напомнил эксперт. С начала года биржевая стоимость сырья на глобальном рынке упала в среднем более чем на 10 процентов. Однако нынешний уровень (порядка 65 долларов за баррель) все равно является более-менее комфортным для российской экономики, пояснил аналитик.

Также Лушин обратил внимание на динамику импорта. Поставки товаров в Россию из-за рубежа по итогам первой половины 2025 года существенно просели. Показатели находятся на локальных минимумах из-за масштабных западных санкций, усиления контроля за перемещением подсанкционной продукции со стороны США и логистических трудностей. Все это в итоге снижает валютные поступления на российский рынок и оказывает поддержку рублю. Еще одним положительным факторов является падение спроса в самой РФ. На этом фоне интерес экспортеров к закупкам продукции за рубежом снижается. В итоге потребность в валюте также падает, что в среднесрочной перспективе должно стабилизировать курс доллара примерно на нынешнем уровне, резюмировал Лушин.

В числе других факторов, которые должны не позволить рублю сильно ослабнуть к доллару, эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал отмену правительством России нормативов по обязательной продаже экспортной валютной выручки. До середины августа они должны были репатриировать значительную ее часть, однако теперь эти требования обнулились. На динамику, по словам спикера, повлияет жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, охлаждающая потребительский спрос на внутреннем рынке. В результате курс доллара осенью, по оценке Зельцера, достигнет 85-90 рублей.

