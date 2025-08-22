Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:10, 22 августа 2025Экономика

Пиарщика оштрафовали на 10 тысяч рублей за рекламу на концерте

ФАС: Сотрудник ООО «Герофарм» оштрафован на десять тысяч рублей
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Герофарм» оштрафован на 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Соответствующее постановление вынесено по делу об административном правонарушении. Речь идет о распространении рекламы лекарственного препарата в ходе проведения гала-ужина во время музыкального фестиваля. Как отметил Telegram-канал «Без рецепта», за коммуникации в компании отвечает Евгения Доморощенкова.

В начале августа фармацевтическая компания «Герофарм» была оштрафована на 200 тысяч рублей за рекламу рецептурного препарата «Семавик» на музыкальном фестивале «Новая волна 2024» и гала-ужине журнала «Hello». Причиной принятого решения стало нарушение законодательства, которое не допускает рекламу лекарственных препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам, иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянка сломала ногу и застряла на одной из самых опасных гор СССР. Надежду на ее спасение потеряли. Как выглядит это место?

    В МИД резко высказались о нападении на торгпредство России в Швеции

    Стало известно о новом награждении Кадырова

    Гендиректора клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

    Россиянка в кофейне приставила пистолет к голове подруги и выстрелила

    Ушел из жизни один из авторов «Гарри Поттера»

    Политолог Марков отреагировал на признание иноагентом

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в оголяющем грудь топе

    Отсидевший срок бывший губернатор российского региона потребовал 10 милионов рублей

    Поедающая плоть бактерия захватила пляжи одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости