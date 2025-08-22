Пиарщика оштрафовали на 10 тысяч рублей за рекламу на концерте

ФАС: Сотрудник ООО «Герофарм» оштрафован на десять тысяч рублей

Руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Герофарм» оштрафован на 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Соответствующее постановление вынесено по делу об административном правонарушении. Речь идет о распространении рекламы лекарственного препарата в ходе проведения гала-ужина во время музыкального фестиваля. Как отметил Telegram-канал «Без рецепта», за коммуникации в компании отвечает Евгения Доморощенкова.

В начале августа фармацевтическая компания «Герофарм» была оштрафована на 200 тысяч рублей за рекламу рецептурного препарата «Семавик» на музыкальном фестивале «Новая волна 2024» и гала-ужине журнала «Hello». Причиной принятого решения стало нарушение законодательства, которое не допускает рекламу лекарственных препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам, иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.