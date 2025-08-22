По резонансному делу российского IT-предпринимателя изменили меру пресечения

В Йошкар-Оле суд отправил под домашний арест основателя iSpring Ускова

В Йошкар-Оле суд изменил меру пресечения IT-предпринимателю и основателю компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрию Ускову. Об этом пишет ТАСС.

С февраля мужчина был под запретом определенных действий. В июне меру пресечения отменили, Верховный суд Марий Эл разрешил бизнесмену пользоваться интернетом и телефоном. Однако 22 августа мужчину отправили под домашний арест. Защита Ускова хочет обжаловать решение суда.

В компании iSpring сообщили, что изменение меры пресечения связано с тем, что Усков вовремя не пришел на следственные действия, так как ездил к сыну, который находится в зоне спецоперации (СВО).

11 февраля Ускова задержали. Ему вменяют мошенничество в размере 20,5 миллиона рублей при покупке участка для строительства корпоративного поселка. Сам предприниматель заявлял, что задержание связано с его борьбой против застройки рощ в Йошкар-Оле. Он подчеркивал, что всегда вел бизнес честно.

После случившегося спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву. «Пожалуйста, направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться», — сказал спикер Госдумы.

На ситуацию также отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил доложить ему об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении Ускова.