Подрыв автомобиля в Донецке попал на видео

ФСБ показала видео задержания и признания агента Украины в подрыве машины в ДНР

Агент военной разведки Украины, задержанный в Донецкой народной республике (ДНР), признался в подрыве автомобиля. Оперативное видео ФСБ России публикует РИА Новости.

На кадрах видно задержание двух мужчин. Один из них говорит, что задержан за подрыв человека в Донецке. Видно, как он подкладывает бомбу под внедорожник, и машина взлетает на воздух после того как в нее сел водитель. Его личность не раскрывается.

Второй мужчина запечатлен у гаража, откуда он забирал оружие.

На допросе задержанный говорит, что сам связался с украинской спецслужбой. Он признает, что жертвой теракта, устроенного им, стал житель ДНР, а его супруга, находившая также в машине, пострадала.

По данным ФСБ, украинские агенты причастны к подрывам автомобилей сотрудника правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного сотрудника управления ФСИН России по ДНР, которые были совершены в марте и декабре 2024 года. Они собирались устроить теракты против руководителя муниципального образования и командира добровольческого батальона, принимающего участие в СВО.

Возбуждено уголовное дело по статьям 275 («Госизмена»), 205 («Теракт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.