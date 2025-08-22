Из жизни
06:58, 22 августа 2025Из жизни

Полицейские поймали голубя со зловещей запиской

В Индии полицейские поймали голубя с запиской о готовящемся теракте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilie Barna / Unsplash

В городе Джамму в Инлии сотрудники полиции поймали голубя с запиской, в которой содержалась угроза нападения на железнодорожную станцию. Об этом пишет газета The Indian Express.

Птица, предположительно, прилетела из-за границы. The Indian Express отмечает, что Пакистан иногда отправляет в направлении Индии воздушные шары, флаги, а также голубей с разными посланиями, однако это первый случай, когда записка содержала прямые угрозы.

Написанный на урду и английском языке текст содержал угрозу устроить теракт на станции Джамму. Случившееся заставило полицию усилить меры безопасности. Также указывается, что охрана железнодорожного вокзала перешла в режим повышенной готовности, на место прибыли кинологи и взрывотехники.

Ранее стало известно, что в Индии воры украли из голубятни 400 дрессированных голубей, которые участвовали в соревнованиях по древнему виду спорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
