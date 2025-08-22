Полицейские поймали голубя со зловещей запиской

В Индии полицейские поймали голубя с запиской о готовящемся теракте

В городе Джамму в Инлии сотрудники полиции поймали голубя с запиской, в которой содержалась угроза нападения на железнодорожную станцию. Об этом пишет газета The Indian Express.

Птица, предположительно, прилетела из-за границы. The Indian Express отмечает, что Пакистан иногда отправляет в направлении Индии воздушные шары, флаги, а также голубей с разными посланиями, однако это первый случай, когда записка содержала прямые угрозы.

Написанный на урду и английском языке текст содержал угрозу устроить теракт на станции Джамму. Случившееся заставило полицию усилить меры безопасности. Также указывается, что охрана железнодорожного вокзала перешла в режим повышенной готовности, на место прибыли кинологи и взрывотехники.

