Порнозвезду Бонни Блю выгнали из популярной соцсети после фильма о сексе с тысячей мужчин

The Sun: Популярная соцсеть заблокировала аккаунт модели Бонни Блю

Аккаунт порнозвезды Бонни Блю заблокировали в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает издание The Sun.

Причина, по которой Бонни Блю выгнали из популярной соцсети, не уточняется. The Sun связывает произошедшее с выходом документального фильма «Тысяча мужчин и я». В ленте рассказывается о секс-марафоне, во время которого порнозвезда переспала с тысячей мужчин.

После выхода фильма в Великобритании на государственное агентство Ofcom, регулирующее телерадиовещание, обрушился поток жалоб возмущенных телезрителей.

Ранее аккаунт Бонни Блю был заблокирован на платформе OnlyFans, которую она использовала для публикации порноконтента. После этого она перебралась на другой сайт, но растеряла большую часть подписчиков.

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали.