Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:08, 22 августа 2025Из жизни

Порнозвезду Бонни Блю выгнали из популярной соцсети после фильма о сексе с тысячей мужчин

The Sun: Популярная соцсеть заблокировала аккаунт модели Бонни Блю
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @onlybonnieblue

Аккаунт порнозвезды Бонни Блю заблокировали в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает издание The Sun.

Причина, по которой Бонни Блю выгнали из популярной соцсети, не уточняется. The Sun связывает произошедшее с выходом документального фильма «Тысяча мужчин и я». В ленте рассказывается о секс-марафоне, во время которого порнозвезда переспала с тысячей мужчин.

После выхода фильма в Великобритании на государственное агентство Ofcom, регулирующее телерадиовещание, обрушился поток жалоб возмущенных телезрителей.

Материалы по теме:
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

Ранее аккаунт Бонни Блю был заблокирован на платформе OnlyFans, которую она использовала для публикации порноконтента. После этого она перебралась на другой сайт, но растеряла большую часть подписчиков.

Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кроме того, она неоднократно устраивала мистификации: притворилась беременной, сыграла фиктивную свадьбу с поклонником и провела трансляцию в интернете, во время которой ее якобы арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Кличко решил найти союзников для борьбы с Зеленским

    Трамп похвастался фотографией с Путиным

    «Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?

    В КНДР впервые показали телерепортаж о северокорейских бойцах в Курской области

    Трамп высказался насчет возможной встречи Путина и Зеленского

    Трамп решил найти виновного в пробуксовке переговоров по Украине

    Порнозвезду Бонни Блю выгнали из популярной соцсети после фильма о сексе с тысячей мужчин

    Трамп объявил дату жеребьевки чемпионата мира-2026 по футболу

    Женщин предупредили о повышенном риске развития одного вида рака из-за алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости