Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения

Президент ФИФА Инфантино поздравил футболиста Мостового с днем рождения

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бывшего футболиста сборной России Александра Мостового с днем рождения. Письмо спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава ФИФА поздравил Мостового с 57-летием, поблагодарил за преданность в единении мира через футбол и пожелал крепкого здоровья, огромного счастья и новых успехов. Мостовой в ответ поблагодарил Инфантино.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов (португальская «Бенфика», французский «Страсбур», испанская «Сельта»). За сборную России он провел 50 матчей и забил десять мячей.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Команды могут проводить только товарищеские матчи.