Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
18:00 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Бавария
Сегодня
21:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|1-й тур
ПСЖ
Сегодня
21:45 (Мск)
Анже
Франция — Лига 1|2-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|2-й тур
Бетис
Сегодня
22:30 (Мск)
Алавес
Испания — Примера|2-й тур
16:24, 22 августа 2025Спорт

Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения

Президент ФИФА Инфантино поздравил футболиста Мостового с днем рождения
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Джанни Инфантино

Джанни Инфантино. Фото: Paul Childs / Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бывшего футболиста сборной России Александра Мостового с днем рождения. Письмо спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава ФИФА поздравил Мостового с 57-летием, поблагодарил за преданность в единении мира через футбол и пожелал крепкого здоровья, огромного счастья и новых успехов. Мостовой в ответ поблагодарил Инфантино.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов (португальская «Бенфика», французский «Страсбур», испанская «Сельта»). За сборную России он провел 50 матчей и забил десять мячей.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Команды могут проводить только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Евросоюз перевел Украине очередные транши финансовой помощи

    Стали известны подробности предложения Путину ударить «Орешником» по офису Зеленского

    Зеленский назвал страну-гаранта безопасности в Черном море

    В Европе возмутились из-за ударов ВСУ по России

    Президент ФИФА поздравил Мостового с днем рождения

    В Госдуме призвали не щадить уехавших из России артистов

    В Германии призвали отменить санкции против России

    Гранатометчика Поповича признали виновным в России

    В России предложили убрать понятие «материнский капитал» из-за дискредитации отцов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости