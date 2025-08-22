Приезжий изнасиловал 11-летнего внука россиянина

Житель Краснодарского края надругался над 11-летним петербуржцем

В Санкт-Петербурге 58-летний местный житель заявил полицейским о том, что 46-летний мужчина изнасиловал его внука. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, по словам заявителя, над его внуком надругался 46-летний житель села из Краснодарского края в 2024 году. Тогда мальчику было 11 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»).

Ранее сообщалось, что в Ростовской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы местного жителя за изнасилование восьмилетней девочки и расправу над ней.