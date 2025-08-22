Продажу электроудочек в России запретили после решения суда

Суд в Москве запретил сайты, на которых продают электроудочки и луки для рыбалки

Останкинский суд Москвы признал запрещенными сайты, на которых торгуют электроудочками и луками для рыбалки. Об этом свидетельствуют данные документов, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости.

С иском обратился прокурор, который просил в заявлении признать соответствующие сведения запрещенными к распространению на территории Российской Федерации. Как уточняется, применение при охоте пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков может причинить ущерб охотничьим ресурсам. Кроме того, данные методы влекут страдания животного и «нарушают принципы недопущения жесткого обращения с животными».

В конечном итоге суд решил ограничить доступ интернет-пользователям к информации, противоречащей положениям Конституции РФ и федеральному законодательству.

