Суд признал запрещенной в России информацию о «синей галочке» в Instagram

Суд в Москве запретил данные о способах оформления платной подписки в Instagram

Кунцевский районный суд Москвы решил запретить сведения, в которых описываются способы получения «синей галочки» в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом указывается в материалах дела, сообщает РИА Новости.

Истцом значится межрайонный прокурор Москвы, который и подал заявление о запрете ссылки. По ней содержался материал, посвященный способам верификации аккаунтов в соцсети. Поступило заявление в суд 11 июня, а рассмотрено — 14 июля.

Заявитель выяснил, что для прохождения верификации аккаунтов, то есть получения той самой «синей галочки» в запрещенной соцсети, нужно подключить платную подписку Meta Verified. Судья пришел к выводу, что опубликованная информация «носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации».

В итоге суд своим решением признал соответствующие сведения на сайте запрещенными к распространению.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна за терроризм. Незадолго до этого МВД России объявило представителя компании в международный розыск.

