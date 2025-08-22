Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:06, 22 августа 2025Путешествия

Прогулочный катер вспыхнул в Санкт-Петербурге и попал на видео

Прогулочный катер загорелся на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

На реке Фонтанке в Санкт-Петербурге загорелся прогулочный катер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Очевидцы рассказали, что в ночь на 22 августа рядом с мостом Ломоносова вспыхнул катер, сдаваемый в аренду. Уточняется, что речь может идти о судне «Эдвард».

На видео попал момент тушения пламени бригадой пожарных. Причины возгорания не уточняются.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург стал лидером среди направлений для отдыха на длинных ноябрьских выходных. В топ-5 вошли также Москва, Адлер, Сочи и Калининград.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Трамп похвастался познаниями в траве

    Россиянин ударил ногой в лицо женщину возле бара и попал на видео

    Россияне рассказали о любимых осенних занятиях

    Хинштейн выражением «нет слов» описал произошедшее в Курской области ЧП

    «Калашников» отравит на испытания РПЛ-7

    Россиян с неправильно припаркованными у дома машинами предупредили о наказании

    Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов перед боем в UFC

    Раскрыт уровень доверия россиян Путину

    Встречу Трампа с европейскими лидерами сочли унижением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости