Прогулочный катер вспыхнул в Санкт-Петербурге и попал на видео

Прогулочный катер загорелся на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге

На реке Фонтанке в Санкт-Петербурге загорелся прогулочный катер. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Очевидцы рассказали, что в ночь на 22 августа рядом с мостом Ломоносова вспыхнул катер, сдаваемый в аренду. Уточняется, что речь может идти о судне «Эдвард».

На видео попал момент тушения пламени бригадой пожарных. Причины возгорания не уточняются.

