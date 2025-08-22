Россия
22:52, 22 августа 2025

Путин заявил об отсутствии у России недружественных стран

Путин: У России нет недружественных стран, есть недружественные элиты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

У России нет недружественных стран. Однако есть недружественные элиты в некоторых государствах, рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

«У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах», — отметил он.

В июле в Кремле заявили, что список недружественных стран может быть пересмотрен. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении РФ.

В начале июня в России отменили повышенные ввозные пошлины на лечебное, диетическое и специализированное питание из недружественных стран. Как уточнялось, решение принято ради обеспечения многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на рынке.

    Все новости