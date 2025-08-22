Россия
12:31, 22 августа 2025

Пять автомобилей Mercedes сгорели в приграничном регионе России

В Курской области на парковке сгорели пять грузовых автомобилей Mercedes
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС Курской области

В Курской области на парковке сгорели пять грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Об этом сообщило управление МЧС по приграничному российскому региону в Telegram-канале.

Пожар произошел под Курском на улице 1-я Моква. Пять грузовиков оказались повреждены, никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП сотрудники оперативных служб ликвидировали возгорание.

«К ликвидации пожара привлекались 18 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 человек, 4 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются», — уточнили в МЧС.

Ранее в Краснодаре 13 машин полностью сгорели на подземной парковке жилищного комплекса «Грин Парк». Еще четыре машины получили значительные повреждения.

