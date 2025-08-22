Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:56, 22 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением

Загадочная радиостанция УВБ-76 передала слово «аортовый»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom  

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир одно новое слово. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

22 августа в 13:08 по московскому времени так называемая «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «аортовый». Это слово прозвучало в эфире стации впервые.

21 августа в 16:06 УВБ-76 передала загадочное слово «нутобуеф». В 17:17 за ним последовала еще одна шифровка, на этот раз со словом «микротрон». Сообщение со словом «микротрон» уже звучало в эфире УВБ-76 20 января 2022 года. В другом сообщении, переданном в тот день, фигурировало слово «нутобьеф», лишь одной буквой отличающееся от слова «нутобуеф».

Станция уже не впервые передает шифровки 2022 года. Причина, по которой радиостанция вновь транслирует старые сообщения, неизвестна.

Материалы по теме:
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?
17 декабря 2024
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграли Shaman и гимн СССР
18 декабря 2024
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений. Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
«Радио Судного дня» из России передало десятки загадочных сообщений.Что они значат и связаны ли с ядерной войной?
19 декабря 2024

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «Жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые некоторые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    Пригожин признался в чувстве вины перед детьми

    Самбист-чемпион назвал лучшие упражнения для мышц спины в домашних условиях

    «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением

    В Москве колеса грузовика разлетелись по МКАД и повредили автомобили

    Глава российского региона заступился за детей мигрантов

    Россия пообещала через шесть лет запустить замену 35-летнему «Хабблу»

    Оператор FPV-дрона передумал атаковать группу бойцов ВСУ после одного послания

    Вучич призвал провести теледебаты с оппозицией

    Опасения Венгрии и Словакии из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости