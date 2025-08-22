Россия
Раскрыт уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ: Президенту Путину доверяют 79,2 процента жителей России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составляет 79,2 процента. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ со ссылкой на данные опроса, проведенного с 11 по 17 августа.

Согласно данным исследовательского центра, по сравнению с предыдущей неделей уровень доверия главе государства со стороны граждан вырос на 0,9 процентных пункта. Уровень одобрения деятельности Путина вырос на 1,4 процентных пункта и составил 76,5 процента.

Деятельность правительства, в свою очередь, одобряют 51 процент опрошенных, работу главы кабмина Михаила Мишустина — 51,1 процентов опрошенных. Уровень доверия Мишустину составил 60,1 процента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что консолидация вокруг Путина трудно вообразима в современном мире. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что высокий уровень консолидации общества вокруг президента происходит при том, что Путин — «абсолютно далек от популизма».

