Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:10, 22 августа 2025Забота о себе

Раскрыта идеальная разница в возрасте между супругами

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sandy Millar / Unsplash

Психотерапевт Элоиза Скиннер уверена, что возраст партнеров играет важную роль в отношениях. Идеальную, по ее мнению, разницу в возрасте между супругами она раскрыла изданию Metro.

Скиннер рассказала, что согласно исследованиям, самые крепкие отношения складываются у людей, разница в возрасте между которыми не превышает трех лет. Возможным объяснением этого она назвала тот факт, что у ровесников много общего: они находятся на одном жизненном этапе, у них одинаковые финансовые возможности, схожее отношение к тратам и примерно одинаковое состояние здоровья.

Психотерапевт добавила, что у супругов с большой разницей в возрасте ощущение счастья и удовлетворенности снижается быстрее, чем в парах, где такой разницы нет. «Возрастной разрыв чаще приводит к тому, что парам сложнее понимать друг друга. Между ровесниками отношения тоже могут испортиться быстро, но происходит это реже», — подытожила она.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее вышедшие из токсичных отношений люди вспомнили на форуме Reddit первые тревожные звонки, свидетельствовавшие о грядущем эмоциональном насилии. По словам пользователей, чаще всего насилие начиналось с регулярных оскорблений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца. Выяснилось, что он служил в СБУ

    225-сантиметровый подросток рассказал о трудностях своей жизни

    59-летняя Холли Берри поплавала в бассейне в красном боди

    Женщина нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет

    Раскрыта идеальная разница в возрасте между супругами

    Раскрыта судьба Сырского в случае приезда в Россию для встречи с отцом

    Ночные удары дронов ВСУ привели к возгораниям в Волгоградской области

    В российском городе прогремели взрывы

    Вдоль дороги нашли шесть человеческих голов

    Украинские военные спасли российских бойцов ради сдачи в плен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости