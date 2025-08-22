Раскрыты подробности о жертвах ДТП в российском регионе

В ДТП в Орловской области погибли двое сотрудников УФСИН

В Орловской области жертвами произошедшего на трассе М-2 «Крым» ДТП стали двое сотрудников регионального УФСИН. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

По данным следствия, 22 августа произошло столкновение автомобилей марок «Лада Веста» и «ГАЗель». Машины двигались во встречных направлениях. Жертвами ДТП стали четверо человек.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

