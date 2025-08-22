Культура
Раскрыты подробности смерти автора песни «Фантазер»

Mash: Заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов долгое время болел раком легких
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Коктыш / РИА Новости

Певец Ярослав Евдокимов, известный как автор и исполнитель легендарной песни «Фантазер», долгое время болел раком легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у заслуженного артиста РФ развились метастазы, которые усилили течение заболевания. Полтора года назад Евдокимова прооперировали, пишет канал. «Артист долгое время соблюдал диету и был в хорошей физической форме, отказался от алкоголя. Но много курил — это негативно сказывалось на его здоровье и голосе», — говорится в сообщении.

Родные исполнителя еще не решили, где он будет захоронен.

Ранее стало известно, что Ярослава Евдокимова не стало на 79-м году жизни.

