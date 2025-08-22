Россия
13:30, 22 августа 2025Россия

Роспотребнадзор прокомментировал информацию о новом вирусе с кровавым кашлем

Роспотребнадзор: Сведений о циркуляции в России новых опасных вирусов нет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Сведений о циркуляции на территории России каких-либо новых опасных вирусов нет. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В связи с тем, что в СМИ появилась информация о якобы "новом вирусе", сопровождающемся "кровавым кашлем", Роспотребнадзор сообщает следующее: указанные публикации опираются на материалы, датированные 30 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

В это время ведомство отправило запрос Telegram-каналу, являющемуся первоисточником, информации об инфекции. При этом в первоначальных публикациях вирус не назывался новым, а также высказывалось предположение, что болезнь может быть микоплазменной пневмонией, что затем и подтвердилось.

«На сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе.

Роспотребнадзор также попросил СМИ воздерживаться от публикации неподтвержденной информации, а также опираться на официальные данные.

Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. У заболевших, число которых не называется, сначала начиналась ломота и слабость, а тесты на COVID-19 и грипп показывали отрицательный результат. Затем выяснилось, что заболевание, вызвавшее у россиян кашель с кровью и высокую температуру, было микоплазменной пневмонией.

