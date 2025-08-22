Россия резко нарастила закупки двух видов продукции из Китая

РИА Новости: Поставки дамплингов и лапши из Китая в Россию резко выросли

По итогам первых семи месяцев 2025 года Китай нарастил поставки двух видов продукции в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Китайской народной Республики (КНР).

Речь идет о поставках дамплингов (блюда пельменного типа, представляющие собой кулинарную продукцию из теста с начинкой) и лапши (в основном — быстрого приготовления). За отчетный период доходы КНР от экспорта первого вида продукции в РФ увеличились в 4,3 раза год к году, почти до 3,3 миллиона долларов. На поставках второго экспортерам из азиатской страны удалось заработать 24,8 миллиона (плюс 24 процента).

Отдельно за июль поставки китайских дамплингов в Россию увеличились в 2,7 раза в годовом выражении, до 479 тысячи долларов в деньгах. Экспорт лапши из Китая, в свою очередь, вырос на два процента и достиг отметки почти в четыре миллиона долларов. Среди главных импортеров китайской лапши РФ оказалась на шестой строчке, а по закупкам дамплингов из КНР — на десятой, резюмировали аналитики.

Россия активно наращивает закупки не только китайской, но и южнокорейской лапши. Так, по итогам мая 2025 года объемы поставок последней в РФ выросли в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли 4,2 миллиона долларов в денежном и 1967 тонн в физическом выражении. В целом за январь-май закупки этого вида продукции из Южной Кореи составили 15,8 миллиона долларов и 3,5 тысячи тонн соответственно. А вот дамплинги из азиатской страны, напротив, стали меньше интересовать россиян. За май их экспорт упал в 1,6 раза.