Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:11, 22 августа 2025Экономика

Россиян с неправильно припаркованными у дома машинами предупредили о наказании

Юрист Салкин: За неправильную парковку машины у дома россиянам грозит штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За неправильно припаркованные во дворе дома машины россиянам грозит штраф. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

«На придомовой территории многоквартирного дома действуют общие правила дорожного движения. Соответственно, если имеется знак о запрете стоянки или остановки, то за парковку при действии такого знака собственник транспортного средства может получить штраф в размере 2500 рублей», — пояснил специалист.

В Москве и Санкт-Петербурге наказание будет строже — взыскание будет достигать 4500 рублей, уточнил Салкин.

Ранее о штрафах предупредили россиян с застекленными балконами. Если решение было самовольным, то придется заплатить до 2500 тысяч рублей. Эксперты пояснили, что балконы относятся к общедомовому пространству, поэтому любое изменение внешнего вида фасада нужно согласовывать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Трамп похвастался познаниями в траве

    Россиянин ударил ногой в лицо женщину возле бара и попал на видео

    Россияне рассказали о любимых осенних занятиях

    Хинштейн выражением «нет слов» описал произошедшее в Курской области ЧП

    «Калашников» отравит на испытания РПЛ-7

    Россиян с неправильно припаркованными у дома машинами предупредили о наказании

    Павлович вышел с российским флагом на дуэль взглядов перед боем в UFC

    Раскрыт уровень доверия россиян Путину

    Встречу Трампа с европейскими лидерами сочли унижением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости