Россиян с неправильно припаркованными у дома машинами предупредили о наказании

Юрист Салкин: За неправильную парковку машины у дома россиянам грозит штраф

За неправильно припаркованные во дворе дома машины россиянам грозит штраф. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

«На придомовой территории многоквартирного дома действуют общие правила дорожного движения. Соответственно, если имеется знак о запрете стоянки или остановки, то за парковку при действии такого знака собственник транспортного средства может получить штраф в размере 2500 рублей», — пояснил специалист.

В Москве и Санкт-Петербурге наказание будет строже — взыскание будет достигать 4500 рублей, уточнил Салкин.

Ранее о штрафах предупредили россиян с застекленными балконами. Если решение было самовольным, то придется заплатить до 2500 тысяч рублей. Эксперты пояснили, что балконы относятся к общедомовому пространству, поэтому любое изменение внешнего вида фасада нужно согласовывать.