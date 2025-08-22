Россиянам рассказали о главных изменениях для автомобилистов с сентября

Автоэксперт Ракитин: С сентября уточнят заболевания при которых нельзя водить

Автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о наиболее важных изменениях для автомобилистов с 1 сентября. Среди них новые требования к заболеваниям и особенностям, при которых запрещается водить машину, а также увеличение пошлин на автомобильные документы.

«При выдаче медсправок уточнены заболевания, при которых медсправку водительскую человек не получит, то есть автоматически не будет допущен к управлению автомобилем. Туда входят и психические заболевания, такие как шизофрения, эпилепсия и всякие прочие неприятные вещи. Плюс ко всему, люди с нарушением цветопреима, так называемые дальтоники, тоже будут лишены возможности управлять автомобилем», — сказал Ракитин.

Кроме того, с сентября минимум в полтора раза увеличиваются пошлины практически на все документы, которые касаются автомобилей, добавил Ракитин. При этом выдача водительских удостоверений подорожает сразу в два раза — с 2 до 4 тысяч рублей.

Плюс ко всему, с 1 сентября мы обязаны пропускать любой автомобиль со спецсигналом. (…) Неважно какой автомобиль за вами едет, какая на нем цветовая схема, вы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить проезд спецавтомобиля. Штраф за это — 7,5 тысяч рублей и вплоть до лишения прав. Вопрос, как это будет происходить? Очень странная история. Будут ли полицейские нас ловить, будет ли это камера фиксации, сколько нам дается на это времени — ничего абсолютно непонятно Максим Ракитин автоэксперт

Еще одно актуальное изменение касается работы каршеринга, который теперь будет невозможно снять без проверки личности на сайте городских услуг, напомнил Ракитин.

В мае Госдума рассмотрела в первом чтении и одобрила законопроект о наказании водителей за езду после приема лекарств, вызывающих состояние опьянения. Автомобилистов предложили наказывать в случае наличия в организме входящих в состав ряда препаратов веществ, ухудшающих внимание. Перечень веществ, наличие которых в организме станет поводом для привлечения к ответственности, определит правительство России.