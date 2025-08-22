Силовые структуры
19:33, 22 августа 2025Силовые структуры

Россиянин попал под пять статей из-за уничтожения паспорта

На Кубани к ответственности привлечен мужчина, уничтоживший российский паспорт
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Кубани уничтоживший паспорт гражданина России во время стрима мужчина попал под пять статей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Он привлечен к административной ответственности по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций»), 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), 20.1 части 3 («Мелкое хулиганство»), 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

По данным правоохранителя, во время мониторинга интернета они обнаружили публикацию, на которой фигурант выкрикивает лозунги националистической организации недружественного государства и уничтожает российский паспорт.

Полицейские инициировали проверку. По ее результат действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Калужской области полиция задержала 22-летнего местного жителя за сожжение российского паспорта на видео

