11:27, 22 августа 2025Силовые структуры

Россиянка получила уголовное дело из-за помощи мужу

Жительница челябинского Копейска вмешалась в драку мужа и зарезала его оппонента
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В суд Копейска поступило уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, которая вмешалась в драку двух мужчин и расправилась с одним из них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

По версии следствия, все произошло в начале мая. Муж женщины находился в квартире дома на улице Кожевникова, где поссорился со знакомым. Между ними началась драка.

Тогда челябинка захотела помочь возлюбленному — она напрыгнула на спину оппонента, избила его и дважды ударила ножом в грудь. Молодой человек не выжил, а нападавшую задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Кузбассе мужчину обвинили в расправе над двумя женщинами и покушении на третью.

