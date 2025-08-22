Россиянка сравнила жизнь в Латинской Америке и на родине фразой «они не обвешаны злостью»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Сальвадоре и сравнила жизнь в этой стране Латинской Америки и у себя на родине. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в Сальвадоре люди с утра приветствуют незнакомцев так, как в России не всегда встречают родных. По ее словам, там улыбаются и умудряются шутить даже дворники и водитель автобуса, который едет по ухабам и везет 20 человек в салоне в 30-градусную жару.

«Мы так любим говорить, что жизнь тяжелая. А у этих ребят она полегче? Сомневаюсь. Но они не обвешаны злостью и не ходят с лицом, будто мир им должен. Они просто живут. И улыбаются», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Ершова добавила, что жители этой латиноамериканской страны разговаривают и здороваются друг с другом, а также смотрят собеседнику в глаза, а не «в асфальт». «И это притом, что у них зарплата — как у нас коммуналка в Москве», — удивилась путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о внешнем виде и привычках женщин в Сальвадоре. По ее словам, «у русского мужика случится шок» в указанной стране.

