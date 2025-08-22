Бывший СССР
Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

ТАСС: ВС России уничтожили батальон «Азова» под Красным Лиманом в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска практически полностью уничтожили батальон бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) под Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен боец уничтоженного подразделения Дмитрий Баранов.

«Со мной все нормально. Я живой, здоровый. У нас осталось человек 15 [от батальона], это три дня назад было. Я сейчас не знаю, что там, к чему», — рассказал он.

Бывший военнослужащий также призвал сослуживцев сдаваться в плен. По его словам, для них это будет единственным способом выжить.

Ранее стало известно, что командиры «Азова» сбежали в тыл с краснолиманского направления. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, они ушли за реку Оскол.

