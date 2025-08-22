Российский бизнесмен провернул аферу с могильными плитами ветеранов

В Башкирии осудили бизнесмена, получившего ₽2 млн за фальшивые надгробия воинов

В Башкирии осудили 42-летнего местного жителя, который провернул аферу с могильными плитами ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) на миллионы рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным издания, фигурант — местный бизнесмен Роман Золин. Сотрудники военной контрразведки установили, что с 2016 по 2020 год он нашел в интернете списки погибших ветеранов ВОВ и изготовил их надгробные памятники и мемориальные плиты, при этом он не знал, где захоронена часть ветеранов. По этой причине он уничтожил и повредил памятники на заброшенных могилах других людей, а потом заменил их на новые могильные плиты ветеранов.

Затем он подделал фотографии неустановленных памятников и отчетные документы и передал их в башкирский военкомат. На этом основании там выплатили Золину компенсацию за якобы оказанные услуги. Таким образом, мужчина причинил ущерб Минобороны России на 1,8 миллиона рублей.

Суд приговорил предпринимателя к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Мужчина свою вину признал и возместил ущерб Минобороны на всю сумму.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали руководство компании за мошенничество с гособоронзаказом.